Calw Neue Verbotszonen für Alkohol denkbar

Seit März 2010 durfte in Tankstellen, Supermärkten und Kiosken zwischen 22 und 5 Uhr kein Wein, Bier oder Schnaps über die Theke gehen. Von der Aufhebung diese Verbots sind im Gebiet der Hesse-Stadt nun die Tankstellen Jet und Shell in der Stuttgarter Straße und der Rewe-Markt in Hirsau betroffen. Letzterer ist bis Mitternacht geöffnet, die beiden Tankstellen sogar rund um die Uhr. Seit 2010 musste dort nach 22 Uhr strikt darauf geachtet werden, dass keine alkoholhaltigen Getränke verkauft wurden. Auf Beschluss des Innenministeriums ändert sich das am Freitag.

Trotzdem zeigt man sich auf Anfrage unserer Zeitung bei den Tankstellen überrascht. Beide hatten erst zum Jahreswechsel mit dem Ende des Verbots gerechnet. "Für unsere Kunden ist das natürlich gut", meint Bahar Özbektas Stationsleiterin von Shell in Calw. Nächtliche Belagerungen durch Trunkenbolde fürchtet sie nicht. "Im Prinzip macht es ja keinen Unterschied, ob ich mir den Alkohol für die Nacht um 21 Uhr oder um 22.03 Uhr kaufe", so Özbektas. Dennoch habe es in der Vergangenheit häufig enttäuschte Kunden gegeben, die um kurz nach 22 Uhr abgewiesen werden mussten.

Hauptsächlich H-Milch