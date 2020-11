Advent in Calw Neue Pläne für die Vorweihnachtszeit

Einige davon sind nun wegen der Corona-Einschränkungen schon wieder passé. Zum Beispiel Live-Auftritte von Chören oder Musikern im Rahmen eines Adventskalenders. Oder das Verkaufen von Speisen und Getränken aus einer Hütte heraus mit Stehtischen drum herum.

Kostenfrei Hütten mieten

Doch letztere Idee komplett ad acta legen wollten die Beteiligten noch nicht. Stattdessen recherchierte Gastronom Frank Steinbrenner was das Zeug hielt und erlangte dabei folgende Erkenntnis: Der Verkauf von offenen Speisen und Getränken zum Essen an (Steh-)Tischen oder Bänken vor Ort ist nicht gestattet. Wird das Ganze aber zum Mitnehmen verkauft und anderswo verzehrt, ist es erlaubt.

"Es ist ein bisschen kompliziert", meint der Gewerbevereinsvorsitzende, Nicolai Stotz. Letzter Stand ist also der, dass die Gastronomen ihr Angebot aus den ­Hütten heraus verkaufen dürfen, jedoch ohne, dass sich die Kunden dort länger ­aufhalten. Die Hütten können die Gastronomen von der Stadt mieten – kostenfrei, wie Oberbürgermeister Florian Kling jüngst festlegte. "Das ist sehr großzügig", findet Stotz.

Es gibt wieder Weihnachtstüten

Darüber hinaus gibt es für Gastronomen die Möglichkeit, ehemalige Ski-Gondeln zu mieten, um diese im Außenbereich aufzustellen. Darin sei laut Jürgen Ott, ebenfalls Gewerbevereinsvorsitzender, Platz für vier ­Personen, einen Tisch, Heizung und Beleuchtung. "Die coronakonforme Möglichkeit überhaupt", schwärmt er. ­Natürlich nur sofern die Gastronomie im ­Dezember wieder öffnen darf.

Fest steht indes, dass es wieder Weihnachtstüten geben wird. Das Motiv wurde laut Stotz passend zum Thema "FachWerkWeihnacht" ausgesucht. Im Laufe der kommenden Wochen werden die 5000 Tüten geliefert und an die Einzelhändler verteilt. Ebenfalls Traditionen, die beibehalten werden, sind das Calwer Weihnachtsrätsel sowie die Engelspost. Kinder können dabei einen Wunschzettel schreiben und ihn in den Briefkasten am Rathaus einwerfen.

Leerstehende Ladeflächen sollen genutzt werden

In der Vorweihnachtszeit sollen den Plänen der Beteiligten zufolge, leerstehende Ladenflächen genutzt werden, um Künstlern eine Plattform zu bieten – beispielsweise jenen, die ihre Werke sonst auf dem Weihnachtsmarkt veräußern. Citymanager Neumann sei hierzu schon in Gesprächen mit Hauseigentümern. Die Bereitschaft dieser sei da, freut sich Neumann. Im besten Fall könnten im Steinhaus, in der ehemaligen "Ernstings Family"-Filiale sowie im ehemaligen "Vom Fass" solche Ausstellungen entstehen.

Weil Live-Auftritte jeglicher Art in der aktuellen Situation kaum möglich sind, möchte Neumann in Kooperation mit der SRH Hochschule einen digitalen Adventskalender umsetzen. Jeden Tag soll es eine kurze Grußbotschaft in Form eines Gedichts, eines Rezepts oder eines Liedes geben, schwebt ihm vor. Damit wolle man auch die Kulturbranche unterstützen. Und, fügt der Citymanager hinzu, die Weihnachtszeit zu dem machen, wofür sie da sei: um sich zu freuen. Abrufbar sein soll der Adventskalender wenn es so weit ist über eine eigene Homepage.

Gefüllte Stiefel suchen

Nicht vom Lockdown betroffen ist die geplante Verteilung von 80 Weihnachtsbäumen an die Einzelhändler und Gastronomen vor Ort, die der Gewerbeverein bereits seit Längerem angedacht hatte. Ott freut sich bereits auf den Anblick der vielen geschmückten Bäume überall. "Das wird sehr schön", ist er überzeugt.

Kleinere Kinder sollen bei der "Stiefelaktion" auf ihre Kosten kommen. Wenn es schon keinen Besuch des Nikolauses auf dem ­Weihnachtsmarkt gibt. ­Kinder bis acht Jahre dürfen laut ­Neumann ihre Stiefel bei ihm abgeben. Er gibt sie dann an Einzelhändler weiter, diese füllen die Stiefel und stellen sie in das Schaufenster. ­Gemeinsam mit ihren Eltern ­dürfen sich die Kinder dann, so ist es geplant, auf die Suche nach ihren Stiefeln begeben.

"Wir wollen möglich machen, was geht", beteuert Isabel Götz, Kulturamtsleiterin der Stadt Calw. Auch wenn sie die Absagen von Live-Auftritten sehr bedauere, müsse man den Infektionsschutz im Blick behalten und Gruppenansammlungen vermeiden. Den Menschen dennoch eine schöne Weihnachtszeit zu bescheren und sie dazu zu animieren, vor Ort einzukaufen, sei ein "schwieriger Spagat", so Götz. Doch diese Herausforderung wollen die Beteiligten annehmen.