Calw Neue Herausforderung

C alw. In vielen Städten des Landes gibt es Stadtseniorenräte. In Calw wurde der Stadtseniorenrat (SSR) von Calwer Bürgern 1996 gegründet. Der Verein engagiert sich, oft unbemerkt von der Öffentlichkeit, für die Interessen und Belange der älteren Mitbürger in Gesellschaft und Politik. Dabei arbeitet er, oft in Kooperation mit dem Kreisseniorenrat und dem Landesseniorenrat Stuttgart, mit staatlichen Dienststellen, der Stadtverwaltung, den Kirchen, der VHS und vielen mehr zusammen.