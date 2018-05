Calw Neue Freunde im Tessin gewonnen

Calw. In den Koffern der Reisenden befanden sich nun nicht nur Unmengen der von den Gasteltern zugesteckten Schweizer Schokolade, sondern auch zahlreiche Ein­drücke aus der norditalienischen Metropole Mailand, dem Luganer See, dem Hesse-Museum in Montagnola, der eindrucksvollen Festungsanlage in Bellinzona und natürlich viele neue italienische Vokabeln.

Dass man sich auch mit wenig Italienischkenntnissen – die Schüler des Hermann Hesse-Gymnasiums lernen die Sprache erst seit diesem Schuljahr – bereits gut mit den Gastfamilien verständigen kann, hat den Teilnehmern des Austauschs neues sprachliches Selbstvertrauen gegeben.

Noch Tage nach dem Austausch beantworten sie Fragen mit "Sì" und "Molto bene", was ihnen mittlerweile wie selbstverständlich über die Lippen kommt.