Calw Neue Fahrzeuge für Freiwillige Feuerwehr

Einem kleinen Quantensprung sieht indes die Abteilung Stammheim in diesem Jahr entgegen. Deren Kommandant Kurt Binder stellte – sofern die Vorhaben eintreffen wie geplant – zum Jahresende die Fertigstellung des neuen Gerätehauses sowie ein neues HLF 20 in Aussicht. "Außerdem ist der Umbau der Funkzentrale im Feuerwehrhaus Calw vorgesehen", kündigte Stadtbrandmeister Dirk Patzelt weitere Investitionen in diesem Jahr an. "Investitionen in Gebäude und Fahrzeuge erhöhen eine spürbare Schlagkraft, und der Gemeinderat hat sich bewusst für MTWs in allen Abteilungen ausgesprochen und setzt damit ein Zeichen der Wertschätzung", konstatierte Oberbürgermeister Ralf Eggert. Im Namen von Stadtverwaltung, Gremien und der Bevölkerung zollte er den Einsatzkräften Dank und Anerkennung. "Sie haben es verdient, ist es doch das anspruchsvollste Ehrenamt, das es gibt mit körperlichen und psychischen Belastungen, da Sie nie wissen, was auf Sie zukommt", würdigte er die Arbeit der Feuerwehrleute.