Calw Neue Calw-Broschüre erhältlich

Beispielsweise gibt es zahlreiche Museen. Allen voran das Hermann Hesse-Museum, das sich dem Leben und den Werken des gebürtigen Calwer Dichters und Nobelpreisträgers widmet. Zudem können Besucher die zahlreichen Sehenswürdigkeiten in der Fachwerk-Altstadt oder die Ruine des Benediktinerklosters St. Peter und Paul in Hirsau, das bedeutendste deutsche Reformkloster des 11. und 12. Jahrhunderts, besichtigen. Die Gästeführer der Stadt Calw sind an 365 Tagen im Jahr gerüstet, um zu einer der zahlreichen Führungen aufzubrechen.

Individuelle Programme

Ob bei einem kurzen Kennenlernen oder einem Eintauchen in die Geschichte der Stadt, ob für Jung oder Alt – für jeden sei etwas dabei, heißt es in einer Mitteilung. Das Team der Stadtinformation stellt auch individuelle Programme für Gruppen zusammen – auch für Führungen, Programme und Ausflüge, die über das Standardprogramm hinausgehen.