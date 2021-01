Calw Neue Besitzer erhalten den Charakter des Gebäudes

"Er stand der Gemeinde in den schweren Zeiten der Nachkriegszeit des Ersten Weltkriegs, der Inflationszeit, der Zeit der großen Arbeitslosigkeit, der Zeit des Zweiten Weltkriegs und anschließenden Besatzungszeit und schließlich des Wiederaufbaus vor", schreibt Gerda Walz weiter über ihren Vater. In den Anfang seiner jahrzehntelangen Amtszeit fielen zu Beginn der 1920er-Jahre die Schulhausbauten in Altburg und Weltenschwann. Nach Einschätzung von Hanselmann sei das in dieser wirtschaftlich schwierigen Zeit für die Gemeinde ein gewaltiger Kraftakt gewesen.

Wie der frühere Altburger Ortsvorsteher zu berichten weiß, gönnte sich Walz ab und zu eine kleine Auszeit von seinen Amtsgeschäften. Er nutzte dazu die Arrestzelle, die sich damals im Rathaus befand. Die Altburger nannten den Raum deshalb "Karlsruhe".

Innen wurde das von Walz einst erbaute Gebäude inzwischen hochwertig renoviert und auf den neuesten Stand gebracht. So wurde beispielsweise eine Hybridheizung eingebaut, die mit Gas und Stückholz betrieben werden kann. Aufwändig erneuert wurde die Schindelfassade.

Landwirtschaftliche Nutzung geht weiter

Erhalten bleibt auch die landwirtschaftliche Nutzung mit Hühnerstall und Streuobstwiese. Bolay: "Das Haus passt ins Ortsbild, ist typisch für Altburg und bleibt somit erhalten." Wie schon beim Verkauf der Schnapsbrennerei Bertsch in Oberriedt (wir berichteten) war es Makler Arthur Schneider von Schneider Immobilien Real Estate in Calw erneut gelungen, einen Käufer zu finden, der Haus und Grundstück unverändert lässt. In dem Gebäude befinden sich zwei Wohnungen im Erd- und Obergeschoss mit einer gesamten Wohnfläche von 183 Quadratmetern. Das gesamte Grundstück umfasst rund 1200 Quadratmeter. Bolay hat das Haus an eine Familie vermietet.