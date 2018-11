Calw Neubau auf dem Wimberg geplant

Stammheim In Stammheim werden laut der Prognose die aktuellen Betreuungsplätze nicht ausreichen. Spätestens ab Januar 2019 seien nicht mehr genügend vorhanden. Auch dafür hat die Stadt eine Lösung: "Durch die Verlagerung der Schulkindbetreuung in die Grundschule Stammheim zum Schuljahr 2018/2019, können die frei gewordenen Räumlichkeiten im Kinderhaus neu belegt werden", heißt es in der Sitzungsvorlage. Eine dritte Krippengruppe mit zehn Plätzen soll im Gebäude Hauptstraße 63 eingerichtet werden. Dafür müssen zwei neue Betreuer eingestellt werden.

Hirsau Ähnlich sieht es in Hirsau aus: Auch hier wird die Nachfrage etwa ab Anfang kommenden Jahres das Angebot übersteigen. In der Kindertageseinrichtung in der Uhlandstraße soll deshalb der bisherige Mehrzweckraum zu einem Raum für eine Kleinkindgruppe umfunktioniert werden. Dafür wäre eine weitere Personalstelle notwendig.

Holzbronn Ab Mai könnte es in Holzbronn eng werden. Und das, obwohl 2013/14 die Zahl der Kindergartenplätze auf 22 reduziert wurde – wegen geringer Nachfrage. Nun soll in der momentan eingruppigen Einrichtung wieder eine weitere Kleingruppe eröffnet werden.

Heumaden Da in diesem Jahr schon "viel, viel passiert ist" in Sachen Kinderbetreuung in Heumaden, wie Seifert es ausdrückte, stehen dort voraussichtlich genügend Plätze zur Verfügung. Erst im September sind im Kinderhaus 42 zusätzliche Betreuungsplätze geschaffen worden. 20 für eine altersgemischte Ganztagesgruppe sowie 22 für eine altersgemischte VÖ-Gruppe.

Des Weiteren ist schon länger geplant, den zweigruppigen katholischen Kindergarten in der Bozener Straße um eine zusätzliche Gruppe zu erweitern (wir berichteten). Diese könne laut Vorlage voraussichtlich zum Kindergartenjahr 2019/2020 eröffnet werden. "Sollte es entgegen der jetzigen Prognose eine steigende Nachfrage nach Betreuungsplätzen geben, würde die Verwaltung den Bau eines zweigruppigen Kindergartens empfehlen."

Altburg/Weltenschwann/Speßhardt In Altburg, Weltenschwann und Speßhardt sind alle Krippenplätze bei der Kleinkindbetreuung belegt. Neue Plätze müssen jedoch nicht eingerichtet werden.

Alzenberg Zwar gibt es in Alzenberg nur verhältnismäßig wenige Kindergartenkinder. Dennoch werden auch im kommenden Kiga-Jahr alle 44 Plätze belegt sein. Das liege daran, erklärte Seifert, dass viele Kinder vom Wimberg und aus anderen Stadtteilen in der Einrichtung in Alzenberg betreut werden. Die "scheinbar freien Kindergartenplätze" könne man laut Vorlage also nicht in flexibel belegbare Plätze umwandeln.

Wimberg Nur durch die Einrichtung in Alzenberg wird der steigende Bedarf an Plätzen auf dem Wimberg jedoch nicht mehr stemmbar sein. Daher spielt die Verwaltung mit dem Gedanken, eine zweigruppige Kindertageseinrichtung neu zu bauen. Diese soll laut Vorlage alle üblichen Betreuungsformen ermöglichen. Also einen VÖ-Kindergarten, eine VÖ-Krippe und eine Ganztagesbetreuung für alle Altersgruppen. "Für den Neubau sind zwei Grundstücke im Neubaugebiet Waldsiedlung Wimberg reserviert", steht in der Vorlage. Eigentlich ist der Baubeginn für 2021 geplant – es könnte laut Oberbürgermeister Ralf Eggert jedoch durchaus sein, dass es schneller gehen müsse. Dann wird der neue Kindergarten auf dem Wimberg vielleicht sogar noch vor jenem in Heumaden gebaut. Und zwar im kommenden Herbst.

"Damit lässt sich was anfangen", lobte Christoph Perrot (Freie Wähler) den Leiter der Bildungs-Abteilung für seine Planung. "Sehr gut fortgeschritten und präzisiert." Das empfanden offenbar auch die anderen Gremiumsmitglieder so, denn die Bedarfsplanung wurde mit zwei Enthaltungen angenommen.