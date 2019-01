Calw Narren zählen die Stunden

Kreis Calw. Und das steht im Zusammenhang mit dem Beginn der Fastenzeit am Aschermittwoch vor Ostern. Das Datum dieses kirchlichen Hochfestes hängt indes vom Mond ab, wird der Ostersonntag doch auf den ersten Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond festgelegt.

Mancherorts wird die Fasnet am kommenden Sonntag mit Karbatschen laut knallend eingeschnellt. Außerdem werden Häs und Masken der Narren "abgestaubt", also aus ihrer Jahresbleibe geholt und auf Vollständigkeit und Unversehrtheit überprüft. Mit individuellen Zeremonien, lustigen Spielen und etlichen Herausforderungen nehmen die Zünfte zudem neue Mitglieder in ihren Reihen auf.

"Jedem zur Freude"