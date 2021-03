Es war beachtlich, was der Dehoga-Kreisverband mit seiner Aktion "Vergissmeinnicht" am Samstag auf die Beine gestellt hat. Zu den Kundgebungen in Nagold, Altensteig und Calw hatte sich eine große Zahl von Bürgern eingefunden. Nahezu alle namhaften Betriebe aus Hotellerie und Gastronomie aus dem Landkreis waren vertreten.