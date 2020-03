Calw/Nagold Coronavirus: Klinikverbund erlässt Besuchsverbot

Newsblog zur Ausbreitung des Coronavirus in der Region

Zum Schutz von Patienten und Mitarbeitern in den Häusern des Klinikverbunds Südwest vor einer Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 hat der Klinikverbund Südwest beschlossen, die Patientenbesuche auf ein absolutes Minimum zu reduzieren. So gilt ab Freitag, 13. März, ein genereller Besucherstopp in allen Häusern des Verbundes. Das teilte der Verbund am Donnerstagnachmittag mit.

Da die Verbreitung des neuartigen Coronavirus in Deutschland weiter anhält, und sich die Inkubationszeit zwischen Ansteckung und Beginn von Symptomen auf zwei bis 14 Tage beläuft, werde die Gefahr, dass ein Besucher das Virus bereits in sich trägt, jedoch noch keine Symptome verspürt, immer größer.

Besonders ältere und schwerkranke Patienten sowie die Mitarbeiter aus den medizinischen und pflegerischen Bereichen, die die kritische, dringlich benötigte Infrastruktur der Krankenhäuser aufrechterhalten müssen, sollen durch diese Maßnahme geschützt werden.

Nur im Einzelfall werden Ausnahmen des Besucherverbots gemacht. So dürfen lebensbedrohlich Erkrankte und Patienten der Palliativstation von Angehörigen besucht werden. Patienten, die in den Notaufnahmen vorstellig werden, dürfen von einer Person begleitet werden. Auch Schwangere dürfen vom Partner oder Neugeborene sowie kranke Kinder von ihren Eltern besucht werden.