Calw Nächste Kommunalwahl im Blick

Die Frauen-Union Calw ist in den Aufbau dieses Netzwerks durch Angelika Holzäpfel aus Althengstett in besonderem Maße eingebunden. Sie führt als Mitgliederbeauftragte der Frauen-Union Nordbaden ein Projektteam an, dem auch die stellvertretende Bezirksvorsitzende und Schriftführerin im Landesverband der Frauen-Union, Rosemarie Röhm-Frenzel aus Wildberg angehört.

Bei dem Treffen stellte sich heraus, wie wichtig Netzwerke für das Weiterkommen der Frauen in der Politik sind und dass nicht nur das "Finden" von geeigneten Frauen, sondern auch das "Gefunden werden" eine wichtige Rolle spielt. Der Aufbau von Netzwerken auf Kommunal- und Bezirksebene soll Frauen Mut für eine Kandidatur machen und es ihnen ermöglichen, vom Erfahrungsaustausch zu profitieren. Vorgestellt wurde auch ein Mentoring-Programm für Frauen, das die Konrad-Adenauer-Stiftung gezielt für die Kommunalwahlen 2019 anbietet. Auch die Positionierung der Frauen in der CDU wurde in einem Workshop beleuchtet und aufgezeigt, dass hier noch Aufklärung und Engagement innerhalb der Partei notwendig sind.

Über die rege Teilnahme von mehr als 30 Frauen unterschiedlicher Kreisverbände freute sich die Bezirksvorsitzende und Staatssekretärin im Stuttgarter Wirtschaftsministerium Katrin Schütz: "Als Bezirksvorsitzende der Frauen- Union Nordbaden ist es mir ein besonderes Anliegen, die Frauen unserer Partei untereinander zu vernetzen. Dies ist ein entscheidendes Kriterium, um die Schlagkraft bei der Umsetzung von relevanten Zukunftsthemen zu erhöhen. Unser Anspruch ist es, die weibliche Sicht der Dinge gerade auch in nicht-frauenspezifische Politikbereiche einzubringen."