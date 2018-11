Calw Nach Umzug: Neue Tagesklinik eröffnet an altem Standort

Nun eröffnet am Montag, 12. November, die neue Tagesklinik für Kinder und Jugendliche in Hirsau, zunächst am Standort der alten Kinderstation. "Aber viel schöner", sagt Ramona Roßnagel, Jugend- und Heimerzieherin. "Wir sind glücklich, für die Tagesklinik diese großzügigen Räume und den weitläufigen Garten nutzen zu können", ergänzt Ulrike Lange, Erzieherin.

Der große Vorteil einer Tagesklinik sei, dass die Kinder und Jugendlichen zu Hause übernachten können. Sie gehen zur Tagesklinik so wie die Eltern zur Arbeit, sie können am Wochenende ihre Freunde einladen und zu Kindergeburtstagen gehen. Außerdem können sie alles gleich daheim ausprobieren, was sie am Tag in der Tagesklinik gelernt und geübt haben, erklären die beiden.

Die jungen Patienten können den Stress ihrer Schulklasse eine Zeit lang vergessen, weil sie während der tagesklinischen Behandlung die Schule für Kranke besuchen. Dort sollen sie in kleinen Gruppen wieder Freude an der Schule aufbauen und Lernblockaden überwinden.