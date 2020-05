Calw Nach Felssturz: Waldstraße weiter gesperrt

Das ist auch der Grund, warum die Strecke mehr als zwei Monate nach dem Vorfall immer noch gesperrt sei, meint er. Obwohl damals lediglich von zwei bis drei Wochen die Rede gewesen war.

Unsere Kollegen waren damals vor Ort: "Nach Einschätzung der Geologin kann nicht ausgeschlossen werden, dass weitere Steine oder Felsblöcke auf die Straße stürzen." In den vormals genannten drei Wochen sei der Hang von Aufwuchs befreit und was offensichtlich lose war, zu Tal gebracht worden, führt Greule aus. Das Ergebnis der anschließenden Begutachtung ist ernüchternd: Ohne eine Sicherung, also ein "statisch bemessenes, im Hang verankertes Stahlnetz", könne die Verkehrssicherheit nicht wieder hergestellt werden, meint der Tiefbauamtsleiter. Heißt im Umkehrschluss: Kein Stahlnetz, kein Durchgang.

Waldrestaurant trotzdem erreichbar

Derzeit werde das Gutachten fertiggestellt und eine Ausschreibung vorbereitet, "weil bei der zu erwartenden Bausumme eine freihändige Vergabe nicht möglich ist", erläutert Greule. Je nachdem, wie es der Zeitplan der entsprechenden Firmen zulasse, könnten die Arbeiten dann im Juni beginnen. Zehn Wochen werden sie aber voraussichtlich dauern, rechnet Greule vor. Vor August dürfte also kein Durchkommen zwischen Hirsau und Althengstett sein.

Doch was bedeutet das für das Waldrestaurant Fuchsklinge, das nach der corona-bedingten Schließung wieder den Betrieb aufnehmen dürfte? Kann man das Restaurant überhaupt erreichen? Ja, lautet die Antwort von Greule. "Die Einbahnregelung zwischen Fuchsklinge und Althengstett ist aufgehoben."