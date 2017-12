Calw-Hirsau. Elke Viergutz aus Würzbach liest am Freitag, 8. Dezember, ab 17 Uhr im Café im Kloster in Hirsau aus ihrem neuen Buch "Feuerengel". Begleitet wird die Lesung von der Musikerin Martina Theurer am Klavier. Hauptfigur ist die Landschaftsgärtnerin Caroline, die mit ihrem Freund ins niedersächsische Wendland ziehen will. Im Mittelpunkt der Handlung stehen die Beziehung des jungen Paares, die "scheußliche" Schwester und eine mysteriöse Brandserie in der Gegend. Grundlage für die Idee des Buchs war laut Viergutz ebenfalls eine wahre Begebenheit: Tatsächlich gab es in den vergangenen Jahren eine Brandserie im Wendland, wo Viergutz aufgewachsen ist.