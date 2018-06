Calw Muskeltraining ist Schlüssel für Gesundheit

Calw. Ein 96-jähriger Artist, der noch bis ins hohe Alter im Zirkus auftritt und seinen Partner mit Ein-Finger-Klimmzügen in den Schatten stellt – Geschichten wie diese erstaunen immer wieder. Häufig werden sie aber mit den außergewöhnlichen Genen der betreffenden Personen begründet. Für Sportwissenschaftler Bredenkamp greift diese Annahme jedoch zu kurz. Sein Credo lautet: Effektive Muskelarbeit ist bis ins hohe Alter möglich und der Schlüssel zu mehr Lebensqualität.

Bredenkamp, der mit fast 60 Jahren immer noch einen Handstand aus der Bauchlage schafft, erläuterte den Zuhörern, dass seit 1958 der Herzinfarkt die häufigste Todesursache sei. Wesentlicher Grund dafür sei der allgemeine Bewegungsverlust, der insbesondere auf die zunehmende Technisierung vom Auto bis zur Waschmaschine zurückzuführen ist.

Dieser Trend habe sich in den vergangenen Jahrzehnten noch verstärkt. "Während wir damals unsere Abenteuerlust noch auf dem Sportplatz oder in der Natur ausgelebt haben, erleben Kinder diese Erfahrungen heute zunehmend auf dem Smartphone oder Tablet", so Bredenkamp. Er appelliert deshalb: "Schicken sie ihre Kinder auf die Straße zum Toben".