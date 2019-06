Calw Musikverein feiert Mega-Jubiläumsfest

Entsprechend die Geburtstagsparty an diesem Wochenende – die ganz große Mega-Sause, ein echtes Musik- und Genuss-Festival. Reichlich Live-Musik vom Feinsten, etwa am Fest-Freitag die "C3ntral Hausband", die nicht nur reichlich Stimmung machte. Hausband-Drummer Martin Greule, gleichzeitig der Entertainer und "Einpeitscher" der Band, hat seine musikalischen Wurzeln eben bei der Trachtenkapelle Altburg – auch wenn man den begehrten Profi-Musiker "ans Badische" (wo Greule heute lebt) verloren geben musste...

Große Party-Konkurrenz

Okay, ein bisschen litt der gesamte, vom Musikverein mit einem irrsinnigen Aufwand organisierte Festreigen unter den extrem hochsommerlichen Temperaturen. Erst, wenn die Glutsonne hinterm wolkenlosen Horizont verschwunden war und die Temperaturen ein wenig "ziviler" wurden, füllte sich zumindest am Fest-Freitag und -Samstag so richtig das Festivalgelände rund um die Altburger Schwarzwaldhalle. Auch war die Party-Konkurrenz an diesem Wochenende im Nordschwarzwald nicht so ganz ohne. Aber das tat der Stimmung im Riesen-Festzelt der Trachtenkapelle keinerlei Abbruch – "auch wenn die Resonanz noch ein bisschen besser hätte sein können". Sagt Martina Lutz, Pressewartin der Trachtenkapelle – bevor sie selbst wieder lossausen muss, um die Gäste an den langen Tischreihen mit reichlich Getränke-Nachschub zu versorgen.