Calw Musikschule knüpft Kontakte nach Griechenland

"Sowohl in Heraklion als auch in Chania wurde uns großes Interesse an einem Austausch signalisiert", berichtet Musikschulleiter Olaf Kerkau nach der Rückkehr der Calwer Abordnung. Ihr gehörten zudem der Künstlerische Leiter der Aurelius Sängerknaben Bernhard Kugler und Tobias Haußmann, EU-Beauftragter des Landkreises Calw, an. Besonders weit fortgeschritten sind die Pläne mit der Musikschule der Stadt Chania, die mit ihren knapp 110 000 Einwohnern zugleich Hauptort des gleichnamigen Regionalbezirks ist, zu dem wiederum der Kreis Calw über eine informelle Partnerschaft verbunden ist. So ist, wie Kerkau weiter mitteilt, ein Gastspiel der Aurelius Sängerknaben an Ostern 2019 geplant. Der Gegenbesuch aus Chania ist im Sommer vorgesehen. Weitere Begegnungen seien denkbar.

Kontakt über Bundestagsabgeordneten Hans-Joachim Fuchtel

Der Calwer Musikschulleiter nennt die Stichworte Gitarren­ensembles und Kammermusik. Und es ist angedacht, die griechischen Partner zum Jahreswechsel in die Hesse-Stadt einzuladen, etwa zum Weihnachtskonzert der Aurelianer oder zum Neujahrskonzert der Musikschule. In der Planung ist darüber hinaus ein Orchesteraustausch mit Heraklion, mit knapp 175 000 Einwohnern die größte Stadt Kretas. Dort müsse, so Kerkau, der Kontakt mit den künstlerisch Verantwortlichen vor Ort noch intensiviert werden. Denkbar sei ein Austausch im Jahr 2020.