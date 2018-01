Schwungvoll, aber auch besinnlich will die Musikschule Calw beim traditionellen Neujahrskonzert am Sonntag, 28. Januar, ab 11.15 Uhr in der Calwer Aula ins Jahr 2018 starten. Mit Johannes Brahms Ungarischem Tanz g-Moll erklingt ein klassischer Ohrwurm. Der Fluch der Karibik wird nicht nur junge Ohren erfreuen. Ein Höhepunkt der Violinliteratur ist mit der Thais Meditation von Jules Massenet zu erleben. Das Ballett, die Aurelianer und die Junge Philharmonie Calw stehen im Mittelpunkt des Konzerts. Karten gibt es am Konzerttag ab 10.30 Uhr an der Tageskasse. Foto: Musikschule