Calw Musikalische Reise durch Hesses Welt

Wienand ist ein komponierender Pianist, für den die Welten des Jazz und der sogenannten ernsten Musik zu seiner Inspiration gehören. Er ist mit eigenen Ensembles international aktiv und war Gast auf Bühnen wie dem Musikfest Stuttgart, den Europäischen Wochen Passau, dem Düsseldorf Festival, der Jazzahead Bremen, oder der Cologne Jazznight. Wienand ist Träger des bayerischen Kunstförderpreises. Er lebt als Pianist und Komponist in Berlin.

Der Gitarrist Rost ist in Calw und Berlin aufgewachsen und bewegt sich an der Schnittstelle von Jazz und Pop. Seine musikalischen Idole aus den 1960er- und 1970er-Jahren bleiben dabei stets unüberhörbar. Zuletzt trat er mit der Nicola Rost Band, dem akustischen Soloprojekt der Laing-Frontfrau in Erscheinung. Rost arbeitet mit verschiedenen Berliner Projekten, hat eine Vorliebe für Kleinkunstbühnen und singt seit einiger Zeit zudem im Neuköllner Richardchor.

Gewinner einer Auszeichnung

Der Kontrabassist Johnen ist in Berlin und im Schwarzwald zu Hause und arbeitet mit Projektorchestern und Ensembles im Jazz- und Klassikbereich. Sein musikalisches Interesse gilt kommunikativer Musik in verschiedensten Erscheinungsformen.

Corrinth wuchs in einem von klassischer Musik geprägten Umfeld auf, sang schon früh im Chor und lernte zunächst klassisches Klavier und Schlagwerk sowie Drumset. Er spielte unter anderem im Bundesjazzorchester und dem zeitgenössisch-experimentellen Trio "Pupazza", mit dem er 2001 in Rotterdam den Ernst & Young Eurostream Jazz Award gewann. Corrinth lebt seit 2015 in Nagold. Er arbeitet als Lehrer und tritt vornehmlich mit Musikern aus dem Stuttgarter Raum auf.

Karten für Jazz am Schießberg gibt es im Vorverkauf bei der Stadtinformation Calw und bei allen "Reservix"-Vorverkaufsstellen. An der Abendkasse kosten die Karten 14 Euro, ermäßigt zehn Euro. Schüler erhalten freien Eintritt. Einlass im Forum des Hermann Hesse-Gymnasiums in Calw ist um 19.30 Uhr, Beginn des Konzerts ist um 20 Uhr.