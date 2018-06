Calw Musikalische Einheit

Das Frauenvokalensemble "reVocali" ist mittlerweile fester Bestandteil der Vielfalt des LiCo Calw. Zehn junge Frauen, von denen viele in den Mädchenchören des LiCo groß geworden sind, haben sich im Frauenensemble formiert. Dieses Jahr war es "reVocali" wieder ein Herzensanliegen ein eigenes Konzertprogramm zusammenzustellen.

Gemäß dem Zitat Richard Wagners "Musik ist die Sprache der Leidenschaft", wird diese Konzertreihe vor allem durch Liebeslieder getragen. Allen voran das Lied, das der Konzertreihe ihren Namen verleiht: "Ich bete an die Macht der Liebe". Ein weiterer Höhepunkt der Konzerte soll "Can you feel the love tonight" von Elton John sein.

Eintritt frei