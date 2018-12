Calw Musik verbindet die Kulturen im Gotteshaus

Calw. Gemeinsames Singen in verschiedenen Sprachen nahm den Hauptteil der Internationalen Advents- und Weihnachtsfeier in der Calwer Stadtkirche ein. Der Arbeitskreis Asyl, Gruppen der Kirchengemeinde und die drei Pfarrer Dieter Raschko, Walter Hummel und Sebastian Steinbach hatten die Feier vorbereitet, zusammen mit jungen Leuten aus Kamerun, dem Irak und Iran. "Wir sind zusammengekommen, aus nah und fern und aus vielen Kulturen. Wenn wir so verbunden feiern, wird heute Abend schon ein Stück Weihnachten Wirklichkeit", freute sich Pfarrer Steinbach in seiner Begrüßung.

Lesungen in Englisch, Arabisch und Farsi

Gleich zu Beginn machte das nicht nur in Deutschland wohl bekannteste und beliebteste Adventslied "Macht hoch die Tür, die Tor macht weit" deutlich, dass Singen verbindet und sei es in verschiedenen Sprachen. Lesungen in Deutsch, Englisch, Arabisch und Farsi aus den Büchern der Propheten Sacharja und Jesaja sowie aus dem Lukas-Evangelium über die Verkündigung Marias gaben Impulse, um über den wahren Sinn von Weihnachten nachzudenken. Fürbitten für die Menschen, die unter Krankheiten, Krieg und Terror leiden, die auf der Flucht sind oder ihre Perspektive für ihr Leben verloren haben, waren in fünf Sprachen zu hören.