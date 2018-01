Calw Musik im Parkhaus kommt gut an

"Man freut sich immer über Rückmeldungen", sagt Stotz. In Sachen Musik im ZOB seien diese so positiv gewesen, dass man sich entschieden habe, das Konzept auszuweiten. Kommen nun also auch noch die Parkhäuser Haggasse und Kaufland an die Reihe? Nein, erklärt Stotz.

In der Haggasse sei eine Musikbeschallung nicht möglich, da sich direkt daneben eine Seniorenresidenz befindet. Im Kaufland wiederum könnten sich Anwohner belästigt fühlen. "Es bietet sich einfach nicht an", so Stotz. Das Parkhaus "Calwer Markt" hingegen sei nicht unmittelbar von Anwohnern umgeben.

Gesunde Mischung