Calw Müllmann für einen Tag

Bei soviel Unterstützung sind die Container schnell geleert und die ganze Arbeit erledigt. "Das Auto fährt mit seiner Ladung nun nach Freudenstadt, wo alles sortiert und weiterverarbeitet wird", sagt Uslu. Aber nicht nur Verpackungsmüll in den Gelben Säcken kommt auf die Anlage. "80 Prozent des Hausmülls des Kreises landet hier in Simmozheim", erklärt Bereichsleiter Uslu.

Der eigentliche Höhepunkt des Nachmittags wartet nun auf die beiden Brüder. Uslu und Sebastian Glück, Auszubildender im dritten Lehrjahr, fahren mit dem schweren Gerät vor. Vor den beiden Brüdern stehen ein riesengroßer Bagger und ein Radlader. Matz und Ben machen große Augen, während Uslu langsam die Baggerschaufel über die Köpfe der Familie schweben lässt und sie schließlich ablegt. Dann dürfen die Brüder sogar in die Fahrzeuge einsteigen. Matz klettert zu Uslu in das Führerhaus des Baggers, Ben geht zu Glück in den Radlager. Mit den Kindern auf dem Schoß fahren beide zu einem großen Berg aus Holz.

"Vorsicht, jetzt muss ich das Führerhaus schließen", ruft Uslu aus dem Bagger. Nachdem das Seitenfenster geschlossen ist, bockt er den Bagger auf, damit er sicher steht. Dann erhebt sich das Führerhaus langsam mehrere Meter in die Höhe. Als nächstes wird die Baggerschaufel ausgetestet. Mehrere Male geht sie auf und zu und vergräbt sich anschließend im bereitliegenden Holzhaufen. Alte Kisten und kaputte Schränke und sonstige Möbel greifen die beiden fleißigen Arbeiter mit der Schaufel auf, die dann in einen Container wandern. "Ich hab ihn selbst gesteuert", strahlt Matz über das ganze Gesicht, als er nach ein paar Minuten wieder bei seinen Eltern steht.

Währenddessen schiebt Auszubildender Glück mit Bens Unterstützung mit dem Radlader das restliche Holz wieder zu einem großen Berg zusammen. Aber auch Ben möchte einmal im Führerhaus des Baggers sitzen. Also tauschen die beiden Brüder schnell die Rollen. Ben befördert nun mit dem Bagger das Holz in den Container, während Matz zusammen mit Glück den Radlader austestet.

"Ich will noch mal mit dem Bagger fahren", sagt Matz, kaum dass er nach der zweiten Runde aus dem Radlader ausgestiegen ist. "Ja, dass könnten wir nun den ganzen tag so weitermachen", antwortet Uslu. Er und Glück müssen aber wieder an die Arbeit und fahren mit den beiden großen Fahrzeugen davon. Für die Brüder ist der spannende Nachmittag noch nicht ganz beendet. Susanne Weber, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit bei der AWG, hat vor dem Abschied noch eine große Tüte mit Geschenken für die beiden und ihre Eltern vorbereitet, die sie ihnen am Ausgang überreicht.