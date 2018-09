Calw MSC: Starterzahl für Rallye kritisch

"Natürlich fehlt uns hier die ›Laufkundschaft‹. Es sind in den vergangenen Jahren doch viele Menschen stehen geblieben und haben sich die Autos angeschaut", räumte der Vorsitzende Bernd Bohnenberger ein. Dem gegenüber steht der "eingesparte" Ärger. Denn nicht alle Anwohner und Geschäfte waren dem Motorspektakel in der Hesse-Stadt zugetan, zeigten nur wenig Verständnis für die mehrstündige Beeinträchtigung durch Absperrungen, Lärm oder Behinderungen bei der An- und Abfahrt.

"Der Showstart beim TÜV Süd war insgesamt eine positive Sache", resümierte der MSC-Chef. Von da ging es auf die drei Wertungsprüfungen (WP) Station Teinach (3,96 Kilometer), Holzbronn (6,88 Kilometer) und Seitzental (6,76 Kilometer) die jeweils zweimal durchfahren werden mussten. Dabei entwickelte sich der "Hochgeschwindigkeitskurs" in Holzbronn zum Zuschauer-Magnet. Fast so wie auf dem Rundkurs "Spindlershof" in Altburg drängten sich die Fans auf dem Gelände neben der "Homag", wo neben einem Bewirtungsstand einige Schlepper mit Anhänger aufgefahren waren, von denen aus sich das Renn-Geschehen sicher überblicken ließ.

Sicherheit ist für Bohnenberger und sein rund 250 Köpfe zählendes Helferteam oberstes Gebot. Die Zufahren zu den WP’s wurden gesperrt, Streckenposten hatten ein wachsames Auge, an den markanten Stellen wurden große Auslaufzonen eingerichtet.