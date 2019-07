Calw Motorrad und Auto streifen sich: Beifahrerin schwer verletzt

Ein 50-Jähriger fuhr mit seiner Frau als Beifahrerin um kurz vor 13.30 Uhr auf seinem Motorrad auf der K 4352 in Richtung Rotfelden. In einer langgezogenen S-Kurve kam ein Mercedes entgegengefahren. Beide Fahrzeuge streiften sich, wodurch die 50-jährige Beifahrerin schwer verletzt wurde. Die Verletzte wurde nach Erstversorgung durch einen Notarzt mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Der Motorradfahrer sowie der Mercedes-Fahrer behaupten beide, dass jeweils der andere auf seine Fahrbahn gekommen sei. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 4000 Euro.