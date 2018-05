Calw Motorrad-Club gibt Vollgas

Das Ziel war die Neckarschleife bei Hessigheim. Die MVC-Mitglieder fuhren von Stammheim über Unterhaug­stett, Neuhausen und Rutesheim nach Hemmingen, wo die erste Kaffeepause eingelegt wurde. Frisch gestärkt ging es weiter über Hochdorf, Oberriexingen, Bietigheim und Ingersheim nach Hessigheim.

Zwei Reparaturstopps

Nicht nur der Neckar legt sich hier in die Kurve, auch die Teilnehmer gaben sich der Schwerkraft hin und genossen die vielen Windungen der Landstrassen rund um die ­Neckarschleife. Im idyllisch gelegenen Landgasthaus Schreyerhof legten die Motorradfahrer eine ausgedehnte Mittagspause ein. Nach einem Espresso bei beinahe mediterranen Temperaturen traten alle die Heimreise über die Hessigheimer Felsengärten, Besigheim, Sachsenheim, Vaihingen an der Enz, Pinache, Wiernsheim, Tiefenbronn, Neuhausen und Möttlingen an. Aus technischer Sicht war die Ausfahrt ein voller Erfolg: Außer zwei kleinen Reparaturstopps am Morgen gab es keinerlei Ausfälle zu ver­zeichnen.