Calw "Möbelladen ist für jeden geeignet"

Der war im Übrigen auch das gesuchte Objekt für eine Rätselfrage, die in eine Möbelladen-Rallye für Kinder einfloss. Denn auch dem Nachwuchs hat die Einrichtung so einiges zu bieten – von der Kinder- und Jugendzimmereinrichtung über Schreibtische, Spiele und Bücher. "Unser Möbelladen ist für jedermann geeignet und bietet spezielle Angebote für Menschen mit geringem Einkommen", unterstrich Andreas Reichstein, Abteilungsleiter der Erlacher Höhe. Mit der Plattform solle nämlich ein Bewusstsein in der Gesellschaft gestärkt werden, dass Wohnungseinrichtung der Weiterverwertung zugeführt werden kann. Und nicht nur das. Die Aktion sollte auch an den Möbelladen im Alten Bahnhof erinnern, zumal er unter den Straßensperrungen in der vergangenen Zeit deutlich gelitten habe, wie Reichstein darstellte. Zudem verfüge die Einrichtung über den Luxus kostenfreier Parkplätze unmittelbar vor dem Haus, so der Abteilungsleiter schmunzelnd.