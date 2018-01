Das Tanzportzentrum Calw feiert einen großen Erfolg: Bei den Sinsheimer Tanzsporttagen startete das Juniorenpaar Edvin Perevoznak und Lorena D’Angelo für Calw. In ihrer Klasse, Jun 2 B, gingen neun Paare an den Start. Edvin und Lorena zogen nach der ersten Runde problemlos ins Finale ein. Nochmals hieß es eine Runde Samba, Cha-Cha, Rumba, Paso und Jive. Die beiden hatten eine super Kondition und zeigten, was sie drauf haben. Das Paar errang am Ende den zweiten Platz. Trainerin Anita Pocz, die Familien- und Clubmitglieder haben sich gefreut und sind stolz auf die beiden. Foto: Tanzportzentrum