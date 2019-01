Calw Mitgestalten vor der eigenen Türe

Und das war abendfüllend, wie der Kreisparteitag der CDU in der Tanzschule Danek am Donnerstag zeigte – obwohl der Gastredner, Pforzheims Oberbürgermeister Peter Boch, "wegen erheblicher politischer Entwicklung", so Blenke, abgesagt hatte.

"Meckern war gestern, wir brauchen Menschen, die gerne mitmachen wollen, und die Gestaltungsmöglichkeiten durch den einzelnen Gemeinderat sind deutlich höher als bei uns im Land", verwies der Kreisvorsitzende auf eine, vor der Haustüre stattfindende Kommunalpolitik. Und die bietet in den kommenden Jahren entscheidendes Entwicklungspotenzial für den Landkreis, hob Nagolds Oberbürgermeister Jürgen Großmann hervor. "Bis 2030 werden rund 500 000 Menschen in den Ruhestand gehen, und wo sollen diejenigen wohnen, mit denen die Arbeitsplätze wieder besetzt werden", unterstrich er die "Sandwich-Lage" zwischen den Metropolen Stuttgart und Karlsruhe. Deshalb gelte es, Wohnraum zu schaffen, Gewerbeflächen auszuweisen und die Mobilitätsstruktur zu schaffen und auszubauen, zumal auch die medizinische Nahversorgung Angebote mache.

"Ein neues Wir-Gefühl"