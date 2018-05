Calw Mit roten Nasen große Nähe erzeugen

Calw/Pforzheim. "Keine Figur in Heimen oder Krankenhäusern kann so viel Nähe erzeugen wie die Clowns", ist Christel Ruckgaber überzeugt. Die Ausbilderin im Verein "Clowns im Dienst Tübingen" kann dabei auf mannigfaltige Erfahrungen zurückgreifen.

Zusammen mit Vertretern der Stiftung für die Region "Mit Herz und Hand" der Sparkasse Pforzheim Calw überreichte sie nun die Zertifikate an zwölf frisch gebackene Clowns. Ihren Premiereneinsatz hatten die sechs Zweierteams am gleichen Tag bereits in der Region absolviert.

Nicht nur dort, auch bei dem feierlichen Abschluss der einjährigen Ausbildung signalisierten rote Nasen die Aktion der Clowns. Eindrücklich stellten die zehn Frauen und zwei Männer unter Beweis, wie sie als Clowns ihre Hemmungen hinter sich gelassen haben, als sie effektvoll darum rangen, wer das Wort ergreift, eine Schriftrolle abwickelten und sie dem Kuratorium der Stiftung überreichten.