Calw Mit Rechten reden? "Das kann ich nicht"

Er halte nicht viel davon, dass davon gesprochen wird, man müsse mit den Rechten reden. "Wenn, dann müssen das andere tun, ich kann es nicht."

Der Journalist lebt inzwischen in Wien. Er positioniert sich, privat und beruflich, klar gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Es ist Anfang 2016, als er beschließt, den Menschen zu antworten. Bis Januar diesen Jahres hat Kazim insgesamt 854 Gesprächsverläufe gesammelt. 52 haben es am Ende in sein Buch "Post von Karlheinz" geschafft. In zahlreichen rechten Internetforen ist der Journalist durch seine oft kontroversen Äußerungen zur Hassfigur geworden – betitelt als "der Islamist vom Spiegel". Dabei ist Kazim kein Muslim. "Ich habe islamische Wurzeln, bin aber protestantisch-evangelisch erzogen worden, getauft, konfirmiert und inzwischen konfessionslos".

Als Korrespondent in Pakistan und der Türkei habe er "auch islamistische Gesellschaften kritisch durchleuchtet". Das sorgte übrigens dafür, dass er nun Auslandskorrespondent für den Spiegel in Wien ist: Von einem befreundeten Staatsanwalt wurde Kazim gewarnt, dass eine Anklage gegen ihn in Vorbereitung sei und er die Türkei innerhalb von zehn Tagen verlassen müsse, erzählt er. In eilig anberaumten Telefonkonferenzen mit den Chefredakteuren entstand dann der Entschluss, als Spiegel-Auslandsreferent nach Wien zu gehen. "Hier fühle ich mich sehr wohl und möchte viele Jahre bleiben", erzählt Kazim in der Fragerunde den rund 20 Interressierten. Auf die Frage, ob er froh sei, dass er nach zwei Jahren nun nicht mehr auf jede Hass-Mail antworten müsse, meint er: "Das ist wirklich eine Belastung gewesen."