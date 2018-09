Calw Mit jeder Menge Spaß und Idealismus leisten sie Erste Hilfe

Begonnen hatte dessen Geschichte Anfang Dezember 1968 in Bad Wildbad. Unter Leitung von Trude Bott griffen acht Jugendliche die Aufgaben des Deutschen Roten Kreuzes auf und ließen sich von Heinz Grammel zu Sanitätshelfern ausbilden. Vier Jahre später gründeten sich weitere Gruppen in anderen Gemeinden und der Ball namens JRK kam ins Rollen. Bis Ende der 70er Jahren entstanden zwölf Gruppen in unterschiedlichen Gemeinden. "Während dieser Anfangsjahre waren rund 250 Kinder und Jugendliche im Jugendrotkreuz aktiv", erzählt Braun. Sie verweist gleichwohl darauf, dass seinerzeit das JRK die einzige Jugendhilfsorganisation kreisweit war. Im folgenden Jahrzehnt, als das Angebot breiter wurde, wurde sie indes durch Mitgliederabwanderungen stark geschwächt. Doch die Verantwortlichen gaben nicht auf, und bis Ende der 1990er Jahre gelang es, 21 Gruppen mit 480 Mitgliedern zu installieren.

Regional und überregional nahmen die JRKler an Wettbewerben teil oder richteten diese aus, um den jeweiligen Ausbildungsstand in der Erstversorgung von Verletzten und in technischen Aufgabengebieten unter Beweis zu stellen und zu messen.

Markante Veränderungen zogen sowohl die Gründungen von Ortsvereinen im DRK-Kreisverband, als auch der demografische Wandel nach sich.

Während sich die Interessen der Mitarbeiter und Gruppenleiter zunehmend auf das jeweilige Gemeindegebiet verlagerte, war es auch für die Nachwuchsorganisation schwierig Mitstreiter zu gewinnen. Nicht zuletzt die Entwicklung der Schullandschaft, diverse Ausbildungsreformen und neue Medien machten sich in einem Absinken der Mitgliederzahl auf nur noch 200 bemerkbar..

Seit fünf Jahren trägt Benjamin Ruttloff die Verantwortung als Kreisjugendleiter und die Anzahl der Gruppen wächst. Aktuell sind sechs Gruppen aktiv und vier weitere in Neugründungsphasen. Darüber hinaus wurde für 18 Schulsanitätsgruppen der Grundstein gelegt. "Unser Ziel ist es, in jedem Ortsverein ein Jugendrotkreuz anzubieten und wir haben seitens des Kreisverbands deshalb personell die Geschäftsstelle verstärkt", verwies der stellvertretende DRK-Kreisgeschäftsführer Jens Müller auf Ansprechpartnerin Michaela Läpple. "Engagement für andere Menschen ist genauso vielfältig wie der Spaß an Gemeinschaft und Zugehörigkeit", unterstreicht das JRK.

Indes haben sich die Aufgaben des JRK im Vergleich zu den Anfängen vor 50 Jahren nicht wesentlich verändert. Nach wie vor engagieren sich seine Mitglieder in der Sozialarbeit, unterstützen die Aktiven der Bereitschaften beispielsweise bei Blutspende-Aktionen und im Katastrophenschutz.