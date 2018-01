Calw Mit Herzblut gegen Kriminalität

Calw (stb) . Extremismus, Medien, Opferschutz und Einbrüche sind die aktuellen Themen einer Ausstellung in der Sparkasse am Unteren Ledereck. Vor allem Senioren sollen sensibilisiert werden. Die Aktion, die in Kooperation mit dem Polizeipräsidium Karlsruhe erarbeitet wurde, soll Interessierten die Möglichkeit geben, sich über die Themenbereiche zu informieren und entsprechende Ansprechpartner zu finden.