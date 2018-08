Calw Mit 24 Jahren eigene Café-Bar eröffnet

Sabrina Brenner hat viel gelernt im vergangenen Jahr. Zwangsläufig. Ihre Selbstständigkeit war im Grunde ein Sprung ins kalte Wasser, denn die heute 25-Jährgie hat keine Ausbildung im gastronomischen Bereich und auch kaum Erfahrung in der Buchhaltung. Jahrelang hat sie in verschiedenen Betrieben als Kellnerin gearbeitet, dort Erfahrungen gesammelt. Immer größer wurde aber Brenners Wunsch, etwas eigenes zu haben. In monatelanger Arbeit baute sie gemeinsam mit ihrem Partner Stefan Sperlich die Innenräume in der Gaststube in der Biergasse um. Im September 2017 feierte Brenner dann endlich die Eröffnung ihrer Café-Bar "Gecko".

Und wie ist es der jungen Gastronomin seither ergangen? "Es ist schon etwas komplett anderes, als nur zu bedienen", gesteht Brenner.

"Daher bin ich immer noch am Lernen." Die ursprüngliche Idee, schon mittags zu eröffnen und Kaffee sowie Kuchen anzubieten, wurde zum Beispiel schnell verworfen. "Das kam einfach nicht so gut an." Der Fokus liegt also auf den Abendstunden. "Wir machen ganz verschiedene Dinge, zum Beispiel Motto-Parties für jedes Alter", erklärt Brenner. Immer wieder treten auch Bands im "Gecko" auf. Die Leidenschaft der 25-Jährigen ist vor allem die Dekoration ihres Lokals. "Zu Halloween, Weihnachten, Ostern und so weiter dekoriere ich alles von oben bis unten um", lacht sie. So verwandle sich die Café Bar von einer regelrechten Gruft in ein Winterwunderland und dann in ein Frühlingsparadies. "Das mag ich unheimlich gern", schwärmt sie. Auch mit der Getränkekarte experimentiert Brenner immer wieder. Im Sommer verschiedene Cocktails oder Eiscafé, im Winter Punsch und Glühwein – "Wir probieren einfach aus und schauen, was die Leute mögen."