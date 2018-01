Calw Mit 14 Quadratmeter gestartet

Hermann Schaber freute sich über die "besondere Ehre", wie er es formulierte, diesen Preis erhalten zu haben. Sein Einsatz für Calw sei einfach zu erklären. Denn: "Liebst du deine Stadt, dann wirke mit und tue etwas – dieser Entscheidung hat sich alles unterzuordnen", beschrieb er seine Philosophie. Unzufriedenheit der Bürger und Kunden würden dagegen dazu beitragen, eine Stadt zu spalten – und es gelte, daran zu arbeiten, dass dies nicht passiere.

Sein Sohn Piet, der die Firma 2008 übernommen hat, bedankte sich für die "große Anerkennung für das Lebenswerk meiner Eltern". Dank hätten aber auch die Mitarbeiter des Unternehmens verdient, die von den Schabers prompt mit auf die Bühne geholt wurden.

Den Geldpreis in Höhe von 500 Euro, der mit der Verleihung des Calwer Löwens verknüpft ist, spendet die Familie übrigens an die Aurelius Sängerknaben. Denn sie seien wichtige Botschafter für die Stadt, so Hermann Schaber.

Nicolai Stotz, ebenfalls Vorsitzender des Gewerbevereins, wagte in seiner Rede einen Blick in die Zukunft des Wirtschaftsstandortes Calw. Denn wo die Reise in dieser Hinsicht hingehe, frage sich sicher so mancher der örtlichen Unternehmer. Globalisierung und das Internet hätten in den vergangenen Jahren vieles verändert, immer mehr setze sich jedoch das Bewusstsein "meine Region ist meine Zukunft" durch. Und: Man müsse sich selbstbewusst darauf besinnen, was der Standort Calw zu bieten habe, statt sich über das zu beschweren, was fehle. Wichtig seien vor allem auch eine starke Zusammenarbeit und ehrenamtliches Engagement – wobei letzteres irgendwann an Grenzen stoße. Deshalb sei es nun wichtig, die Suche nach einem Citymanager voranzutreiben. Auch, wenn es sich dabei womöglich um eine Investition handle, deren Ergebnis nicht unmittelbar sichtbar sei. Calw als Standort habe in jedem Fall noch viel Potenzial, dass ausgeschöpft werden könne.

Oberbürgermeister Ralf Eggert gab einen Überblick über die gesamtwirtschaftliche Situation der Stadt. So habe man im vergangenen Jahr einige neue Unternehmen begrüßen dürfen. In diesem Jahr wiederum würden einige bereits verkaufte Grundstücke im Gewerbegebiet Stammheimer Feld bebaut. Die Nachfrage nach solchen Grundstücken sei ungebrochen hoch, deshalb sei auch das geplante Gewerbegebiet Lindenrain zwischen Stammheim und Deckenpfronn, an der Abzweigung nach Holzbronn so wichtig. Schon heute gebe es Anfragen – was kaum verwunderlich sei. "Unternehmen aus dem Landkreis Böblingen suchen beispielsweise händeringend nach Gewerbeflächen, da dort vor Ort keine Grundstücke mehr zur Verfügung stehen", berichtete Eggert. Auch die geringe Arbeitslosigkeit in der Stadt – mit 2,6 Prozent die zweitniedrigste im Bereich der Arbeitsagentur Nagold/Pforzheim – sowie der geringe Einzelhandelsleerstand in der Innenstadt seien Faktoren, die den wirtschaftlichen Erfolg sichtbar machten.