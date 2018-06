Calw Mini-Tornado verwüstet Stadtgarten

Calw. Ein Mensch wurde bei dem Unwetter am Donnerstagabend sogar schwer verletzt. Der 54-Jährige war laut Frank Otruba vom Polizeipräsidium Karlsruhe zu Fuß im Stadtgarten unterwegs, als er plötzlich von Wassermassen, Geröll und Ästen erfasst und etwa 30 Meter mitgerissen wurde. Der Mann kam mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung vorsorglich ins Krankenhaus. "Man kann von Glück reden, dass es nur einen Verletzten gab", sagt Kreisbrandmeister Hans-Georg Heide. Das sei lediglich dem Umstand zu verdanken, dass Unwetter bislang immer am späten Nachmittag oder Abend niedergingen. "Zum Beispiel in der Rush Hour wäre das bezüglich der Opferzahlen viel schlimmer."

Welchen Sachschaden das Unwetter in Calw angerichtet hat, wird am ehesten im Stadtgarten sichtbar. "Es sind etliche Bäume umgestürzt", sagt Heide. "Sie alle weisen Rotationsbrüche auf, was auf einen Wirbelsturm schließen lässt", erklärt er. Weiteres Indiz: Die Wipfel wurden teils meterweit fortgetragen und sind dann zu Boden gestürzt. "Das ist schon außergewöhnlich. Vergangenes Jahr hatten wir den ersten Mini-Tornado in Bad Wildbad und jetzt schon den zweiten", sagt der Kreisbrandmeister. "Davor war jahrzehntelang nie sowas."

Geröll und Schlamm bedecken Fahrbahn