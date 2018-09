Calw MF Sound & Light auf Erfolgskurs

Alles begann wie bei einem klassischen Start-up-Unternehmen. Und das nicht einmal in einer Garage, wie es oft im legendären Silicon Valley in Kalifornien der Fall war, sondern in einem zwölf Quadratmeter großen Hühnerstall. Die Anfänge reichen bis ins Jahr 2008 zurück. Vier Jahre später gründeten Rentschler und Friebolin die GbR (Gesellschaft bürgerlichen Rechts). Inzwischen genießt MF Sound & Light einen guten Ruf in der Branche. "Wir sehen uns als Technologieführer", sagt Friebolin selbstbewusst. Schon viele größere Unternehmen haben bei ihnen Rat gesucht. Und mit der LED-Technik, wie sie bei Veranstaltungen angewandt wird, konnte Friebolin auch schon seinem Arbeitgeber Homag im Maschinenbau weiterhelfen.