Calw Metzgerei zieht in neue Räume um

Dass die Verkaufswagen nicht ewig vor der Metzgerei stehen bleiben können, sei von Anfang an klar gewesen, betont Blum.

Verkauf findet bald wieder unter festem Dach statt

"Allein schon, um die Feuerwehrzufahrt zu gewährleisten." Zudem sei es aus hygienischen Gründen nicht empfehlenswert, die Fleischwaren dort zu verkaufen, wo es wegen der Entkernungsarbeiten kräftig staubt.

"In etwa fünf Wochen können wir dann in die ehemalige Metzgerei Jourdan in der Marktstraße umziehen", kündigt der Geschäftsführer an. Ihnen sei es gelungen, die Lokalität kurzfristig anzumieten, sodass der tägliche Betrieb bald wieder unter einem festen Dach stattfinden kann. Zumal es im Herbst und Winter kaum möglich gewesen wäre, weiterhin draußen zu verkaufen. "Die Stadt und auch die Sparkasse sind uns bei der Bereitstellung der Räume sehr entgegengekommen", meint er.

Für alle Mitarbeiter und natürlich die Familie Blum selbst sei es eine große Erleichterung, bald wieder ein festes Domizil zu haben. Die Abläufe, der Platz, einfach alles sei dann wieder einfacher zu handhaben. "Aber unsere Mitarbeiter haben die Situation bis jetzt sehr gut angenommen und das Beste daraus gemacht", lobt Blum.

Dasselbe wünscht er sich nun auch von den Anwohnern in der Lederstraße. Denn dass der Lärm, der bei den Arbeiten entsteht, zuweilen nervig sein kann, ist dem Geschäftsführer klar. "Aber das haben wir uns nicht rausgesucht." Und es müsse eben sein. "Unser Blick ist jetzt nach vorne gerichtet."