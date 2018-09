Calw "Mein persönliches Highlight war unser Gottesdienst am See"

Das Freizeit-Programm hält für jeden etwas bereit: Eiskalte Gebirgsbäche entdecken, am Gipfelkreuz eine Nachricht hinterlassen, am Strand entspannen, Hafenstädte besichtigen und sich bei Geländespielen auspowern – der Schwerpunkt liegt hier nicht auf der Bibelarbeit, sondern darauf, Glaube in der Gemeinschaft erlebbar zu machen. "Mein persönliches Highlight war dieses Jahr unser Gottesdienst am See, bei Nacht und Kerzenschein. Bei Aktionen wie diesen entstehen ganz besondere Momente, von denen wir alle lange zehren können", so Seydt, Hautverantwortlicher der Lago-Freizeit 2018.

Wie viel Arbeit eigentlich dahinter steckt, soll für die Jugendlichen natürlich nicht spürbar sein: "Was man hier erleben kann, ist das Ergebnis von stundenlangen Gremiensitzungen und Besprechungen. Aber wenn wir abends am Lagerfeuer sitzen, Lieder singen und fühlen, welche berührende Gemeinschaft auf dieser Freizeit entstanden ist, wissen wir: Das war die Mühe wert", so Madeleine Seydt, Vorsitzende des EJW Calw. "Die Gespräche mit den Jugendlichen über Gott und die Welt sind sehr wertvoll. Das macht für uns das evangelische Jugendwerk aus und ist ein unglaublich reicher Schatz."

Und so sagte man sich nach der Rückkehr in Althengstett nicht nur "Tschüss", sondern "Auf Wiedersehen" und trug mit seinem Koffer voll Wäsche auch diesen reichen Schatz nach Hause, von dem Teilnehmer und Mitarbeitende gleichermaßen noch sehr lange zehren werden.