Calw Mc Dreamies* holen sich Landesmeister-Titel

Die besten Gruppen

Tags darauf wurde es dann für die Formationen ernst. Die Organisation Streetdance suchte beim "Best of Streetdance" den Baden-Württembergischen Meister. Zu diesem Turnier hatten sich die Formationen LiL Sweets und Mc Dreamies* bereits früher in der Saison qualifiziert. Im Rahmen des "Lebendigen Neckarfestes" in Heidelberg traten die besten Gruppen aus Baden-Württemberg an. Besonders großen Wert wurde hier auf eine ausdrucksstarke sowie kreative Performance gelegt.

In der Kategorie U 16 machten es die Gruppen der Jury überaus schwer. Die LiL SweeTs verpassten hier nur ganz knapp das Treppchen. In der Kategorie U12 dominierten die Mc Dreamies*. Sie brachten nicht nur das Publikum mit ihrer "Orchestra-Show" zum Staunen sondern begeisterten auch die Jury damit. Völlig verdient wurden sie zum Baden-Württembergischen Landesmeister gekürt und ertanzten sich somit bereits ihren vierten Sieg in Folge, was die jungen Talente nur noch mehr anspornt, dieses Niveau weiterhin halten zu wollen und weiter an sich zu arbeiten.

Bereits jetzt suchen sie wieder neue begeisterte Tänzer für sich und die anderen Meisterschaftsformationen für die neue Saison ab September. Alle Infos im Internet unter www.altburgerdancemovement.de.