Calw Marode Brücke: Das ändert sich für Bus-Fahrgäste

Linie 630

Die Strecken des Stadtverkehrs werden laut Homepage der VGC mit Kleinbussen zwischen Heumaden, Linde, ZOB, Wimberg, Altburg, Weltenschwann und Speßhardt über die innerörtliche Umleitung Krankenhaus nach Fahrplan durchgängig gefahren und sind in den Shuttle-Verkehr integriert. Aber: "Alle Schulfahrten im Fahrplan der Linie 630 entfallen. Es wurde ein separater Schulfahrplan erstellt", heißt es weiter. Die Anfahrt zu den Schulen sei nur zur ersten Stunde, die Rückfahrt nur nach der sechsten Stunde möglich. "Es gibt keine Anfahrten zu weiteren Schulzeiten am Vormittag!", schreibt die VGC. Die Rückfahrten von den Schulen nachmittags würden im Rahmen des regulären Stadtverkehrs bedient. Zwischen Wimberg und dem ZOB gebe es nachmittags Zusatzbusse, um die Schüler zu befördern.

Linie 670 (Volz)

Die Busrouten Klinikum NSW – Calw – Althengstett – Simmozheim – Weil der Stadt starteten und endeten überwiegend an der Haltestelle Linde – teilweise bestünden durchgängige Verbindungen mit Kleinbussen über die innerörtliche Umleitung (Hindenburgstraße).

Linie 670 (RVS)

Der Regelfahrplan (Calw – Althengstett – Ostelsheim – Dätzingen – Weil der Stadt) bleibe bei dieser Linie beibehalten, die Kurse beginnen und enden nach VGC-Angaben jedoch an der Haltestelle Linde (danach geht es mit dem Shuttlebus zum ZOB). Linie 690 Die Busse für den Berufsverkehr zum Daimler-Benz Werk in Sindelfingen starten und enden laut VGC überwiegend an der Haltestelle Linde. Der Fahrtverlauf sei dem Fahrplan zu entnehmen.

Linie 763

Der Regelfahrplan (Sindelfingen/Böblingen – Gechingen – Calw) bleibe beibehalten; an der Haltestelle Linde sei aber ein Umstieg auf den Shuttlebus zum ZOB und zurück erforderlich. Schüler zur ersten Schulstunde müssten an der Linde auf den Rexer-Schulbus umsteigen (Abfahrt 7.10 Uhr ab Linde bis zum ZOB, zu den Haltestellen Amtsgericht und Wimberg/Festplatz). Nach der sechsten Schulstunde könnten die Schüler für die Rückfahrt den Bus der Linie 630 um 12.50 Uhr ab Wimberg/Festplatz nutzen, Ankunft Linde um 13.09 Uhr, dort Umstieg auf Linie 763.

Linie 773

Der Regelfahrplan (Herrenberg – Deckenpfronn – Calw) bleibe beibehalten; an der Linde sei allerdings – wie bei den anderen Linien – ein Umstieg erforderlich; für Schüler gelten dieselben Anpassungen wie bei der Linie 763.

Zusätzlich verkehrt zur ersten Stunde ein Schulbus um 7.23 Uhr ab Calw/ZOB nach Stammheim Gymnasium, Ankunft 7.43 Uhr und zurück nach der sechsten Schulstunde um 12.55 Uhr ab Stammheim/Gymnasium über Bad Teinach/Bahnhof (Umstieg auf die Busse der Firma Maier) bis Calw/ZOB Ankunft um 13.15 Uhr.

Abiturienten rät die VGC (da das Abitur beginnt) frühestmögliche Verbindungen zu wählen, um pünktlich anzukommen.