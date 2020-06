Calw Mann verletzt 57-Jährigen mit Messer

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei taumelte der 57-Jährige gegen 16.30 Uhr benommen aus seiner Garage, als ihm sein Sohn entgegenkam. Der 57-Jährige hatte eine Schnittverletzung am Oberarm und zudem eine Schlagverletzung an der Stirn. Offenbar hatte der Mann kurz zuvor einen männlichen Unbekannten überrascht, der sich in der offenstehenden Garage zu schaffen gemacht hatte. Als er diesen ansprach, soll der aus einem Regal ein Messer genommen und damit den Garagenbesitzer verletzt haben. Zudem dürfte der Mann seinem Gegenüber auch noch mit einem Gegenstand gegen den Kopf geschlagen haben.

Der Unbekannte soll in einen bei dem Umspannwerk geparkten roten Suzuki Swift mit Calwer Zulassung eingestiegen und in Richtung Stammheim davongefahren sein. Er wird als etwa 1,75 Meter groß und 20 bis 30 Jahre alt beschrieben. Den Angaben zufolge trug er einen schwarzen Kapuzenpullover, dessen Kapuze er über den Kopf gezogen hatte. Sein Gesicht war mit einer Atemschutzmaske bedeckt. Aus der Garage dürfte nichts entwendet worden sein. Der verletzte Mann durfte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.

In den vorangegangenen Tagen soll indes schon mehrfach ein Unbekannter mit dem beschriebenen Fahrzeug im Schleiftal gesehen worden sein, wobei er auch hier stets die Kapuze über dem Kopf und eine Maske über dem Gesicht getragen habe.

Trotz des Hubschreibereinsatzes blieben die Fahndungsmaßnahmen der Polizei zunächst erfolglos, nun werden Zeugen gesucht. Wer - sowohl am Sonntag als auch in den Tagen zuvor - verdächtige Beobachtungen gemacht oder weitere Hinweise zu der gesuchten Person machen kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Calw unter Telefon 07051/1 61 35 11 in Verbindung zu setzen.