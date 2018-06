Calw "Mama ist die Beste"

Kreis Calw. Bei Spendenaktion "Mama ist die Beste" des Kaufhauses Karstadt sind in Leonberg 2017 5448,52 Euro zusammengekommen. Die kommt nun dem Frauenhaus Calw zugute. Auch in diesem Jahr das Kaufhaus mit dem Frauenhaus Calw, das sich für Mütter in Not einsetzt. "Im zweiten ›Mama ist die Beste‹-Jahr konnten wir mit Hilfe unserer Kunden und dem Einsatz des Teams wieder eine beachtliche Spende für das Frauenhaus Calw sammeln.", freut sich Filialgeschäftsführerin, Gabriele Post. 2017 spendete Karstadt für jeden Verkaufsbon, der seit dem 1. Januar 2017 in der Filiale Leonberg generiert wurde, einen Cent an das Frauenhaus Calw.