Calw Mädchen begeistern sich für Maschinenbau

Um die Qualität der Veranstaltung hoch zu halten, war zudem die Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze begrenzt. So meldete beispielsweise die Homag Plattenaufteiltechnik GmbH in Holzbronn eine maximale Kapazität für acht Teilnehmerinnen an den Veranstalter. Die Plätze waren in kürzester Zeit vergeben. "Wir wollen Mädchen gezielt an die technischen Berufe im Maschinenbau heranführen", sagt Günter Gegenheimer, Personalleiter der Homag Plattenaufteiltechnik GmbH, "denn wir brauchen das Know-how und die Kreativität junger Mitarbeiterinnen künftig mehr denn je. Dafür werden allein schon der Fachkräftemangel und die vielen neuen Herausforderungen im Zuge der Digitalisierung sorgen."

Praxisnahe Einblicke

Die Verantwortlichen in Holzbronn haben deshalb ein Programm auf die Beine gestellt, das den Mädchen ebenso spannende wie intensive und praxisnahe Einblicke in die Welt des Maschinenbaus gewährte. So ging es nach dem Empfang und einer kurzen Vorstellungsrunde direkt ins Werk. Bei einem Betriebsrundgang konnten die Mädchen alle Abteilungen kennenlernen und erste Ein­drücke sammeln. Anschließend stand ein Praxisteil in der gerade erst erweiterten und modernisierten Ausbildungsabteilung des Standorts auf dem Programm.

Die Bilanz aus Sicht des Unternehmens? Der Girl’s-Day 2018 war ein großer Erfolg, bestätigt Ausbildungsleiter Christoph Gräsle: "Wir konnten uns und unsere Ausbildungsberufe den Teilnehmerinnen ausführlich vorstellen. Und wer weiß: Vielleicht entscheidet sich die ein oder andere ja schon bald für den Berufsstart bei Homag in Holzbronn.

Die ersten Weichen dafür sind gestellt." Die Homag Plattenaufteiltechnik GmbH in Holzbronn wird auch im kommenden Jahr am Girl’s Day teilnehmen.