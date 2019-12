Calw MAD will KSK-Offizier suspendieren lassen

Der Militärische Abschirmdienst (MAD) verdächtige den Unteroffizier in der Feldwebellaufbahn dringend, ein Rechtsextremist zu sein, schreibt die "Bild am Sonntag". Seit Monaten laufe eine nachrichtendienstliche Ermittlung gegen ihn, bestätigte das Verteidigungsministerium. Weil Informationen an die Öffentlichkeit gelangt seien, solle er nun schnellstmöglich aus dem KSK entfernt werden, sagte ein Ministeriumssprecher.