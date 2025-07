Erhan Maltepe veranstaltet am 13. Juli ein Beachsoccer-Turnier im Stammheimer Freibad. Auch mit seinem Instagram-Account will er nun durchstarten.

Im Freibad in Calw-Stammheim wird am Sonntag, 13. Juli, nicht nur geschwommen, sondern auch Beachsoccer gespielt. Initiator des Turniers, das zum dritten Mal stattfinden wird, ist Erhan Maltepe.

Spaß steht im Fokus

„Man muss nicht gut in Fußball sein“, meint der 25-jährige Marketing-Student. Denn bei dem Turnier soll es vor allem um eins gehen: Spaß. Damit das gelingt, hat Maltepe an alles gedacht. Bälle habe er besorgt und zwei Schiedsrichter gebe es auch, so der Organisator. Außerdem gibt es Preisgelder von insgesamt 800 Euro zu gewinnen, wobei die Siegermannschaft mit 450 Euro rechnen kann.

Dass das Turnier gut ankomme, zeige sich unter anderem daran, dass bereits die ersten Anmeldungen eingegangen sind. Vergangenes Jahr waren es am Ende 20 Mannschaften, die mitgemacht haben. Übrigens: Wer an dem Turnier teilnimmt, zahlt an diesem Tag nur zwei Euro Eintritt für den Freibadbesuch.

Instagram: Seite verändert sich

Erhan Maltepe ist nicht nur der Organisator des Beachsoccer-Turniers, sondern betreibt auch den Instagram-Account @spotted.kreiscalw. Dort können Nutzer anonyme Anzeigen schalten, um flüchtige Bekanntschaften ausfindig zu machen.

Künftig will Maltepe das Social-Media-Konto mit mehr interaktivem Inhalt füllen. So stand er kürzlich zum ersten Mal vor der Kamera. So soll es in Zukunft weitergehen. Der 25-Jährige will den Menschen in Calw und Umgebung etwas bieten – und er merke, dass das gut ankomme.