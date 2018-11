Calw Lohnt sich das Projekt?

Die geplanten Ausgleichsmaßnahmen seien zwar im Calwer Stadtgebiet vorgesehen. Necker bemängelte jedoch, dass schon die ­Umsetzung in bereits ­bestehenden Gewerbegebieten nicht konsequent erfolge. Er warb zudem für Parkhäuser, um die wertvolle Waldfläche nicht für "billige Parkplätze" zu vergeuden.

Johannes Schwarz, Grüner Kreisrat für Calw, betonte, auch als Gegner einer Waldrodung müsse man an­erkennen, dass der Kreis Calw durch die hohe Anzahl an Pendlern noch lange nicht so deutlich an die Grenzen des Flächenverbrauchs stoße, wie die Region Stuttgart. Die ­Frage der Wirtschaftlichkeit sei aber auch für ihn nicht ausreichend belegt. Um dem ­Eingriff in die Natur gerecht zu werden, forderte er klare und langfristig angelegte Vorgaben, die Grundstücke baulich effizient zu besiedeln.

Auch die Zuhört, darunter Oberbürgermeister Ralf ­Eggert, diskutierten mit. ­Thema war auch die weitere Ausweisung von Wohn­gebieten.