Calw Literarisch-musikalische Soiree

Calw. Liebe? Sterblichkeit? Wollust? Niedertracht? Immer wenn die Pest wieder einmal die Theatertore Londons schloss, verdichtete Shakespeare große Lebensthemen zu Sonetten: 154 14-Zeiler sprengten die geltende Konvention der Zeit und sind damals wie heute ein Spiegel menschlichen Lebens und Liebens. Am Samstag, 5. Mai, bringt die Sprecher-Gruppe "Laut Lesen!", im Rahmen des Nackten Theaters in der Volkshochschule Calw Sonette in unterschiedlichsten Übersetzungen zum Klingen und kombiniert sie kontrastreich mit literarischen Texten aus zwei Jahrtausenden.