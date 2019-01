Calw Lindenrain: Rodung startet im Januar

In einem ersten Abschnitt bis Freitag, 8. Februar, wird nun für die Abholzarbeiten die Kreisstraße 4302 zwischen Holzbronn und der Einmündung in die B 296 gesperrt. In dieser Zeit gibt es eine Umleitung über die K 4302 und die B 463 nach Calw sowie – in die andere Richtung – über die B 463 und Gültlingen.